Thales : les cyberattaques en hausse avec le télétravail

(CercleFinance.com) - Le nombre de cyberattaques a continué d'augmenter en 2020, notamment du fait du recours croissant au télétravail, montre une étude publiée mercredi par Thales. Le spécialiste français de la sécurité informatique indique que 41% des entreprises interrogées dans le cadre de son rapport ont déclaré avoir fait l'objet d'une 'brèche' l'an dernier, un chiffre pratiquement doublé par rapport à 2019 (21%). Près de la moitié (47%) des sociétés touchées font par ailleurs état d'une aggravation des cyberattaques en termes de nombre et de gravité au cours des 12 derniers mois, souligne Thales. D'après le groupe français, c'est le secteur du commerce qui est le plus à risque, puisque 61 % des entreprises de la distribution ont subi une brèche. Plus globalement, quatre entreprises sur cinq (82%) se disent aujourd'hui préoccupées par les risques de sécurité liés au télétravail. L'édition 2021 du rapport de Thales sur les menaces mondiales pour les données a été réalisée par 451 Research, une filiale de S&P Global Market Intelligence.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.57%