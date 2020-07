Thales : les avis des analystes après les semestriels

(Crédits photo : crédit Thales - )

(CercleFinance.com) - Thales a publié au titre du premier semestre 2020 un résultat net ajusté part du groupe en repli de 60% à 232 millions d'euros, soit 1,09 euro par action, et un EBIT en baisse de 57% à 348 millions, soit une marge en chute de 5,5 points à 4,5%.

Le chiffre d'affaires du groupe d'électronique pour les transports et la défense a reculé de 5,4% à 7,8 milliards d'euros (-13,6% en variation organique), tandis que ses prises de commandes se sont tassées de 13% à 6,1 milliards (-23% en organique).

Sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, Thales se fixe pour nouveaux objectifs 2020, notamment un EBIT entre 1300 et 1400 millions d'euros et un chiffre d'affaires entre 16,5 et 17,2 milliards, avec un book-to-bill supérieur à un.

Bank of America a annoncé avoir réduit son objectif de cours sur Thales de 75 à 70 euros suite au repli du titre consécutif aux résultats semestriels de l'électronicien de défense publiés la semaine passée.

Le broker américain - qui maintient une opinion 'neutre' sur le titre - constate que le groupe ne prévoit pas de redressement du marché de l'aviation commerciale l'an prochain, ce qui repousse le scénario d'une reprise de l'activité à l'année 2022.

Autre motif de prudence selon BofA, la branche d'identité et de sécurité numériques du groupe a vu ses commandes s'écrouler au deuxième trimestre et dispose aujourd'hui d'une visibilité très limitée, qui pourrait encore se réduire en cas d'entrée en récession, prévient le courtier.

Oddo BHF réitère pour sa part son opinion 'achat' sur Thales avec un objectif de cours réduit de 92 à 87 euros, dans le sillage d'un ajustement de sa séquence de BPA, avec un relèvement de 7,6% pour 2020 et des réductions de 6,9% et 6,4% respectivement pour 2021 et 2022.

'Le titre se traite aujourd'hui sur des multiples très attrayants', estime l'analyste qui, sur une base 2021 ('première année de retour à la normale à l'exception de l'aéronautique civile)', pointe un multiple de VE/EBIT de 9,8 fois, un PE de 10,8 fois et un FCF yield de 7,7%.

'Le CAGR 2021-24 de nos BPA s'élève à 12% et celui du FCF à 16,5%', ajoute le bureau d'études, qui anticipe pour le groupe de hautes technologies 'un momentum soutenu de prises de commandes dans les prochains mois'.