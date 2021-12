Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : le titre surperforme le CAC, BofA en soutien information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - L'action Thales se détache des autres valeurs du CAC 40 ce lundi après un relèvement des analystes de Bank of America, passés à l'achat sur la valeur. En milieu d'après-midi, le titre du groupe français d'électronique et de défense grimpait d'environ 2,1%, contre un gain de l'ordre de 1,7% pour l'indice CAC 40. La banque américaine - qui affichait jusqu'ici une opinion 'neutre' sur le titre - a également revu en hausse son objectif de cours sur la valeur, porté de 86 à 99 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 35%. En dépit d'une solide performance opérationnelle cette année, le titre a sous-performé son secteur, note BofA, qui explique ce phénomène par le manque de clarté entourant l'utilisation des fonds provenant de la cession de la branche ferroviaire. Pour la firme de Wall Street, cette sous-performance constitue néanmoins un point d'entrée intéressant au vu du bilan robuste affiché par le groupe et de sa valorisation de 9x en termes de Valeur d'entreprise/Ebita, contre 10,7x en moyenne pour le secteur.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.29%