Thales: le titre grimpe, Goldman initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - L'action Thales signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, Goldman Sachs voyant un point d'entrée attractif sur la valeur qui a sous-performé le secteur depuis le début de l'année.



Vers 10h30, l'action du groupe de défense, de sécurité, d'aéronautique et de services de hautes technologies grimpe de plus de 3,8%, loin devant la deuxième plus forte progression de l'indice, Orange, qui ne progresse que de 0,1% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, Goldman Sachs estime que Thales affiche l'une croissances du chiffre d'affaires parmi les plus fortes du secteur et les marges les plus solides.



D'après la banque américaine, l'entreprise française est en mesure de convertir plus de 95% de son bénéfice net en flux libre de trésorerie au cours des cinq ans à venir, une performance qui devrait lui permettre de reverser plus de 16% de sa capitalisation boursière à ses actionnaires, sous forme de rachats d'actions et de dividendes.



Goldman dit ainsi tabler sur une croissance moyenne de l'activité de 7% à un horizon de cinq ans, à la faveur de la reprise du trafic aérien, de la croissance du marché de l'aérospatiale et de la remontée des budgets militaires.



Et si le cours de l'action a certes grimpé de plus de 50% depuis le 1er janvier, la firme new-yorkaise fait remarquer qu'il s'agit d'une performance inférieure à celles de ses pairs et que le titre n'affiche pour l'instant qu'une prime de 5% vis-à-vis du secteur, jugée insuffisante au vu de la vigueur de ses fondamentaux.



Goldman Sachs, qui y voit un point d'entrée intéressant, initie en conséquence sa couverture à l'achat avec un objectif de cours de 146 euros, faisant apparaître un potentiel haussier d'environ 30%.