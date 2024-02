Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: le titre chute, UBS est passé à la vente information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 10:24









batiment thales (crédit photo : Adobe Stock / ) L'action Thales accuse le plus fort repli du CAC 40 lundi matin, victime d'une dégradation d'UBS, passé à 'vendre' sur la valeur contre 'neutre' jusqu'à présent. Vers 10h10, le titre de l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité lâche près de 3%, ce qui en fait l'une des plus fortes baisses de l'indice paneuropéen STOXX 600. Dans une note parue dans la matinée, les analystes d'UBS expliquent avoir abaissé leur conseil sur la valeur, estimant que les difficultés dans les activités d'identité et de sécurité numériques (DIS) et l'aérospatiale n'étaient pas bien prises en compte par le marché. Le bureau d'études, qui ramène son objectif de cours de 140 à 115 euros, souligne que la branche d'identité et de sécurité a signé des taux de croissance à deux chiffres en 2022, puis au début 2023, mais attribue ce dynamisme aux pénuries de semi-conducteurs et aux hausses de prix qui en ont résulté, deux phénomènes qui se sont depuis résorbés. Quant à la division aérospatiale, UBS fait valoir que SpaceX a réduit le coût de lancement des satellites de 70% à 80%, ce qui laisse entrevoir des difficultés d'ordre 'structurel' pour Thales de son point de vue.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.52%