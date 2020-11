Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : le titre avance, Credit Suisse mise sur la reprise Cercle Finance • 06/11/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le titre Thales progresse vendredi matin à la Bourse de Paris à la faveur d'un relèvement de recommandation de Credit Suisse, qui table, après la crise du Covid-19, sur un net redressement des résultats du groupe. Les analystes revoient en conséquence leur conseil sur le titre à 'surperformance' contre 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 80 euros. A 11h10, l'action de l'électronicien de défense gagnait 0,6%, signant l'une des plus fortes progressions d'un indice CAC 40 qui affichait au même moment un repli de 1,2%. Anticipant une chute de 36% des bénéfices du groupe cette année, les analystes disent tabler pour ce qui concerne l'exercice 2021 sur un rebond de 51% de ses profits. 'Nous pensons que les niveaux de cours de Bourse actuels intègrent des préoccupations sur la croissance sans fondement au vu des perspectives de long terme de l'activité de défense (45% des ventes) et de la sécurité numérique (18%), même en tenant compte des risques liés à la pandémie de Covid-19', estiment les analystes de Credit Suisse.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.25%