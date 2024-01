Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: le système coréen de navigation par satellite validé information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi l'entrée en service du système coréen de navigation par satellite Kass, développé par sa filiale Thales Alenia Space, suite à une certification officielle des autorités coréennes.



Dans un communiqué, le groupe français précise que le projet 'Korea Augmentation Satellite System' résulte d'une collaboration avec l'Agence spatiale coréenne Kari menée à bien pour le compte du Ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports coréen.



Le contrat portait sur la fourniture de l'infrastructure sol dont le déploiement a commencé en 2020, auquel s'est ajouté le satellite géostationnaire Measat-3D lancé en 2022.



Ce dispositif sera prochainement complété par celui du satellite Koreasat-6A, en cours de développement par Thales Alenia Space pour KT Sat, principal opérateur de télécommunications par satellite en République de Corée.



Le projet a été fortement soutenu par la Commission Européenne, l'EUSPA (European Union Agency for the Space Programs), l'ESA (Agence spatiale européenne), l'EASA (European Aviation Safety Agency) et l'Agence spatiale française (CNES).





