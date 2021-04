Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : le simulateur Reality H installé chez Caverton Cercle Finance • 14/04/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Thales et Caverton ont signé l'acceptation du simulateur de vol Reality H configuré pour l'hélicoptère AW139, installé dans le tout nouveau centre d'entraînement de Caverton près de l'aéroport de Lagos, au Nigéria, annonce Thales ce matin. Présenté comme 'l'un des simulateurs d'hélicoptères commerciaux les plus avancés au monde', le simulateur full-flight Thales Reality H permet aux pilotes de s'entraîner à gérer une multitude de situations complexes (conditions météorologiques défavorables, pannes hélicoptères, situations d'urgence...), qui pourraient arriver dans le monde réel. Avec ce nouveau centre de formation, prochainement certifié par les autorités d'aviation civile européennes et nigérianes (EASA et NCAA), Caverton dispensera une formation de pointe, comprenant la qualification de type initiale, la formation continue et les contrôles de compétence, pour des missions en mer et sur terre ainsi que des opérations de transport de VIP.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.33%