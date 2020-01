Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales :le satellite Eutelsat Konnect a été lancé avec succès Cercle Finance • 17/01/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le satellite de télécommunications tout électrique Eutelsat Konnect vient d'être lancé avec succès par Arianespace, depuis le Port Spatial de l'Europe, en Guyane française. Réalisé sous maîtrise d'oeuvre Thales Alenia Space, le satellite géostationnaire est destiné à desservir à grande échelle les marchés de l'Internet haut débit à travers l'Afrique et l'Europe. Eutelsat Konnect permettra d'offrir des services d'accès Internet haut débit pouvant atteindre jusqu'à 100 Mbps, destinés aux particuliers et aux entreprises. ' En Afrique, il permettra également, à travers la mise en place de bornes Wi-Fi publiques, de partager entre plusieurs utilisateurs des accès à Internet, commercialisés sous forme de coupons pouvant être payés par téléphone mobile ' indique le groupe.

