Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : le satellite électrique désormais opérationnel Cercle Finance • 16/11/2020 à 12:29









(CercleFinance.com) - Fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), le satellite de télécommunications Eutelsat Konnect est désormais opérationnel. Doté d'un système de propulsion 100% électrique, ce nouveau satellite est destiné à desservir à grande échelle les marchés de l'Internet haut débit à travers l'Afrique et l'Europe et permettra d'offrir des services d'accès Internet haut débit pouvant atteindre jusqu'à 100 Mbps, destinés aux particuliers et aux entreprises.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +5.56%