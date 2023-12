Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: le régime de retraite britannique va être transféré information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue d'assurer l'intégralité de son régime de retraite au Royaume-Uni, une décision qui va se traduire par la comptabilisation d'une charge financière.



En vertu de l'accord, le groupe français d'aérospatiale, de défense et de sécurité va transférer à Rothesay, un spécialiste de l'assurance retraite, quelque 2,7 milliards de livres sterling d'engagements bruts, ainsi que les placements des régimes correspondants.



La société explique que cette opération va permettre de garantir les prestations de tous les membres du régime, qui comprend des engagements à prestations définies pour plus de 10.500 retraités et ayants-droits, ainsi que pour presque 6000 autres membres dont les droits sont différés.



Thales souligne qu'il va ainsi pouvoir affranchir son bilan de la volatilité potentielle de la valorisation des régimes de retraite résultant des risques de marché tels que l'inflation, les taux d'intérêt ou les risques de longévité.



Une fois la transaction réalisée, il n'aura plus à abonder à hauteur de 75 millions de livres sterling par an afin de réduire le déficit du fonds de pension.



D'un point de vue financier, Thales prévoit de comptabiliser une charge non récurrente d'environ 400 millions de livres sterling au quatrième trimestre, ainsi qu'un décaissement non récurrent d'environ 850 millions de livres sterling d'ici à la fin de l'année.



La société souligne toutefois que ces mesures n'affecteront ni son résultat opérationnel courant (Ebit) ni son flux de trésorerie disponible (FCF) sur l'exercice en cours.



Après la mise en oeuvre d'une première étape technique aujourd'hui, le transfert complet du fonds de pension devrait être effectif d'ici à la mi-2025 au plus tard, précise le groupe dans un communiqué.



Ces annonces n'avaient pas d'effet sur le titre Thales, qui progressait de 1,4% vendredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.





