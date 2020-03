Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : le rebond sur 90,1E se poursuit Cercle Finance • 04/03/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Thalès se hisse au-delà de 93,6E, le rebond sur 90,1E se poursuit et le titre ne devrait pas rencontrer de gros obstacle avant la résistance oblique baissière des 96E, issue du zénith des 99,94E du 31/01

