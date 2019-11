Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : le rebond amorcé sur 85E se confirme Cercle Finance • 20/11/2019 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le rebond amorcé sur 85E le 13/11 ('bear trap' avec sortie haussière) se confirme et le titre refranchit les 92E (zénith intraday du 18/10): il pourrait bien s'élancer en direction du 'gap' des 94,66E du 17 octobre. Thalès pourrait ensuite viser l'ex-plancher de 94,3E des 29 mai et 6 août dernier.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.48%