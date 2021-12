Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : le rachat de l'aide à la navigation de Moog finalisé information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 15:27









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi avoir finalisé le rachat des activités d'aide à la navigation au sol de l'américain Moog, une opération initialement dévoilée en juin dernier. Avec cette transaction, le groupe français de défense et d'électronique dit vouloir proposer non seulement des aides à la navigation fixes, mais aussi une technologie portable destinée à soutenir les opérations aériennes d'urgence et à accompagner l'évolution des besoins de mobilité militaire. La phase d'intégration devrait lui permettre de renforcer ses capacités d'ingénierie, d'industrialisation et de technologie aux Etats-Unis. L'activité d'aide à la navigation sol de Moog est basée à Salt Lake City (Utah).

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.91%