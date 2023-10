Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: le PDG de TechnicAtome rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Thales annonce la nomination à son conseil d'administration de Loïc Rocard, PDG de TechnicAtome, en qualité d'administrateur indépendant et président du comité de la gouvernance et des rémunérations.



Loïc Rocard a pris ses fonctions le 28 septembre, succédant à Philippe Knoche, et son mandat d'administrateur court jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2023.



Avant de devenir le PDG de TechnicAtome en mai 2017, il a été durant trois ans conseiller, chef du pôle transports, environnement, énergie, logement et urbanisme au Cabinet du Premier Ministre.





