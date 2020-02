Thales : le contrat de filière 2020-2022 du CSF a été signé

(CercleFinance.com) - Thales annonce que le contrat de filière 2020-2022 du Comité stratégique de filière (CSF) Industries de sécurité a été signé.

' L'industrie de sécurité est un secteur technologique d'excellence qui regroupe les produits et services de sécurité physique, de sécurité électronique et numérique, et de cybersécurité ' indique le groupe.

Il met en oeuvre cinq projets : la sécurité des grands évènements et des JO Paris 2024, la cybersécurité et la sécurité de l'Internet des objets, l'identité numérique, les territoires de confiance et le numérique de confiance.