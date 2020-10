Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : le CA recule de 5,6% au cours des neuf premiers mois Cercle Finance • 22/10/2020 à 09:41









(CercleFinance.com) - Thales a publié ce matin ses prises de commandes et son CA au 30 septembre 2020. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe enregistre un CA de 11,7 milliards d'euros, en recul de 5,6% (-10,5% à périmètre et taux de change constants). Le recul le plus fort concerne le CA de l'aéronautique civil (-45%) et l'aérospatial (-23,5%). Sur ces neuf premiers mois, les prises de commandes sont en effet en recul à 9,2 milliards d'euros, soit 12% de baisse par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe confirme cependant tous les objectifs financiers 2020 et assure que ses équipes restent mobilisées pour ' mettre en oeuvre le plan global d'adaptation afin d'économiser environ 800 millions d'euros en 2020 ', indique Patrice Caine, p.d.-g. du groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.56%