Thales: lancement réussi du satellite Omnispace Spark-1

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que le premier des deux satellites fabriqués par lui dans le cadre du programme Omnispace Spark a été lancé avec succès par SpaceX.



Ce satellite de nouvelle génération en orbite basse fonctionnera en bande de fréquence S sur 2 GHz. Omnispace Spark représente la phase initiale de développement et de livraison du premier réseau de communications hybride mondial basé sur les normes 3GPP.



'Ce réseau offrira aux opérateurs de réseaux mobiles et aux distributeurs à valeur ajoutée la possibilité d'innover, de renforcer les moyens industriels et de connecter des milliards d'usagers', explique Thales Alenia Space.





