Thales : lancement réussi des satellites CERES

(CercleFinance.com) - Thales annonce que ses satellites du système spatial CERES, conçu et réalisé avec Airbus Defence and Space pour la Direction générale de l'armement (DGA), ont été lancés avec succès depuis le port spatial européen de Guyane, à bord d'un lanceur Vega. Conçu pour détecter et localiser les signaux électromagnétiques émanant des systèmes de communication radio et des radars dans les zones inatteignables par les senseurs terrestres, CERES fournira des informations détaillées en soutien des opérations militaires françaises. Airbus est responsable de l'intégration du système complet et du segment spatial comprenant les trois satellites, et Thales, de toute la chaîne de mission et de la performance du système, allant de la charge utile embarquée au segment terrestre utilisateur.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.20%