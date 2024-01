Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: lancement du kit 'post-quantum cryptography' information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé aujourd'hui le lancement de son kit Entreprises PQC (Post-Quantum Cryptography) en collaboration avec Quantinuum.



Selon Thales, cette offre aidera les entreprises à se préparer à la cryptographie post-quantique.



'Le kit fournit aux entreprises un environnement de confiance pour tester des clés de chiffrement à disposition pour la PQC, renforcées pour le quantique, et comprendre les implications à venir de l'informatique quantique sur la sécurité de leur infrastructure', indique la société.



'Bien que l'informatique quantique puisse sembler être un risque lointain, les hackers utilisent des tactiques de type “Harvest Now, Decrypt Later” (Récolter maintenant, déchiffrer plus tard) remettant à plus tard les conséquences de ces hackings. La résilience post-quantique devrait donc être dans le radar de chaque entreprise aujourd'hui', souligne Todd Moore, responsable mondial des produits de sécurité des données chez Thales.





