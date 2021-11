Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : lancement de l'opération d'actionnariat salarié 2021 information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Thales annonce aujourd'hui le lancement de son opération d'actionnariat salarié 2021, qui s'est ouvert mercredi 3 novembre 2021. Cette offre est proposée aux collaborateurs du Groupe dans 36 pays et concernera les salariés et retraités du Groupe. Cette opération a pour objectif de renforcer le lien entre Thales et ses collaborateurs en leur permettant d'être associés aux objectifs, performances et succès futurs du Groupe. Thales précise que le prix d'acquisition est égal à 80% du cours de référence, soit 66,46 euros, et porte sur un maximum de 600 000 actions.

