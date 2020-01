Thales : lancement d'une nouvelle solution de cyber sécurité

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jour le lancement de Cybels Analytics, une solution capable de 'détecter les cyberattaques les plus complexes grâce à l'IA'.

'Cybels Analytics réduit considérablement le temps de détection des attaques les plus furtives, souvent de plus trois mois, à quelques jours. L'outil permet aussi une détection plus fine et plus exhaustive des attaques non-ciblées, avec trois fois plus de compromissions détectées', explique le groupe.

Cybel Analytics a été dévoilée à l'occasion de l'édition 2020 du Forum International de la Cybersécurité.