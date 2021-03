Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : lancement d'un nouveau radar numérique Cercle Finance • 17/03/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement du RSM NG, nouveau radar numérique visant à 'offrir aux aéroports des performances remarquables, une meilleure cyber protection et une optimisation du coût sur toute la durée de vie du produit'. Le RSM NG associe des données radar (Mode S) et ADS-B pour une initialisation plus rapide des pistes, au bénéfice des contrôleurs aériens. Il suit jusqu'à 2000 trajectoires de vol et partage simultanément 64 flux de données avec des centres de contrôle aérien. Son architecture numérique facilite les mises à jour et son poids et son volume réduits de 30%, ainsi que ses capacités de maintenance prédictive, permettent d'optimiser le coût sur toute la durée de vie du radar.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.31%