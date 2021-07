Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : lance une solution de biométrie vocale avancée Cercle Finance • 07/07/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Thales annonce une nouvelle solution de biométrie vocale intégrée à laplateforme de services de confiance d'identité numérique de Thales. Réalisée en partenariat avecID R&D, spécialiste du secteur de la biométrie vocale, cette solution s'intègre aux processus d'inscription des centres d'appels existants et permet de lutter contre la fraude d'identité tout en offrant une expérience client transparente, explique la société. ' Aujourd'hui, les fraudeurs ciblent de plus en plus de canaux à distance, tels que les centres d'appels, pour se faire passer pour des clients légitimes ',explique Guillaume Lafaix, vice-président de Mobile Connectivity Solutions chez Thales. ' Cependant les caractéristiques uniques de la voix représentent un atout précieux dans la lutte contre ces types de fraude. Capturée sans effort lors de l'inscription, la biométrie vocale permet également d'améliorer l'expérience client à long terme ', ajoute-t-il.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.25%