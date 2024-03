Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: lance une nouvelle offre Cryptobox information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement d'une nouvelle offre Cryptobox opérée sur le Cloud d'OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, qualifié SecNumCloud 3.2 par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).



Cryptobox, la solution d'Ercom (groupe Thales) de partage de fichiers et de collaboration, répondra ainsi aux besoins des organisations publiques, des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et des Opérateurs de Services Essentiels (OSE) en vue d'assurer le plus haut niveau de protection de leurs données sensibles.



' Les documents sont alors accessibles de manière totalement sécurisée depuis un PC, un smartphone et une tablette. Grâce à Cryptobox, il est plus facile de partager, de collaborer et d'échange les documents chiffrés de bout en bout entre collaborateurs d'une même entreprise et avec des partenaires externes ' explique le groupe.



Romain Waller, Directeur Général d'Ercom, Thales a déclaré : ' En lançant notre offre de service de stockage et de partage de fichiers hautement sécurisé sur l'infrastructure Cloud d'OUTSCALE qualifiée SecNumCloud 3.2, nous permettons aux administrations publiques, aux Organismes d'Importance Vitale et aux Opérateurs de Services Essentiels, de bénéficier du service dans un environnement de confiance, recommandé par l'ANSSI ainsi que par l'Etat à travers sa doctrine ' Cloud au centre '. Cette offre de déploiement montrera la capacité des industriels de sécurité et de défense à collaborer pour offrir un haut niveau de cybersécurité aux entreprises et administrations françaises. '





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.62%