Thales: lance un nouveau système tactique d'information information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 15:00

(CercleFinance.com) - Thales présente 'Combat Digital Platform', un nouveau système tactique unifié censé offrir une supériorité informationnelle aux soldats sur le théâtre d'opération et, par conséquent, permet de comprendre, décider et agir plus vite que l'adversaire.



Ce système cyber-sécurisé s'appuie sur l'info-valorisation et l'intelligence artificielle pour permettre l'échange et l'analyse automatique d'une multitude d'informations provenant de tous les niveaux de commandement et de tous les véhicules à proximité géographique, souligne Thalès.



Cette solution peut aussi être utilisée lors d'opérations interarmées ou menées en coalition : la Combat Digital Platform peut en effet intégrer un système de commandement tactique classique (Battle Management System) dont disposerait un partenaire et propose aussi des échanges de données cyber-sécurisés compatibles avec de nombreux standards OTAN.