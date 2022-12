Thales lance sa carte de paiement qui parle

(AOF) - Aujourd'hui, la plupart des services bancaires ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap. C’est près de 90 % de personnes déficientes visuelles qui ont déjà été victimes de fraudes ou d’une erreur au moment de payer un achat. Ce constat a motivé Thales à développer une solution permettant aux personnes souffrant de déficience visuelle de bénéficier d'une expérience de paiement sûre et autonome lors de leurs achats quotidiens. Cette innovation unique qui communique oralement chaque étape d'une transaction est désormais certifiée par Visa et Mastercard.

En collaboration avec son partenaire Handsome, Thales a pleinement utilisé ses capacités d'innovation afin de proposer des solutions de paiement inclusives. Convaincues de l'intérêt de cette solution unique, plusieurs banques prévoient prochainement de la commercialiser.

Leurs usagers seront simplement invités à installer une application sur leur téléphone portable, elle-même connectée à leur carte. À chaque paiement, l'application mobile communique oralement le montant de la transaction à l'usager avant que ce dernier ne la valide avec son code secret.

La ‘Voice Payment Card' de Thales fonctionne comme un appareil connecté qui obtient les étapes de transaction et le montant auprès du terminal de paiement et les communique à l'application mobile via Bluetooth. Le client peut alors entendre les informations via le haut-parleur du téléphone ou des écouteurs.