Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : lance de nouvelles lunettes militaires de visée information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 14:19









(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement de XTRAIM, une nouvelle lunette de visée combinant un viseur reflex point rouge, des capacités de 'décamouflage' de cibles de jour et de nuit et une visée thermique de nuit. 'XTRAIM offre aux forces une capacité de tir de précision de nuit à une portée qui leur était jusque-là inaccessible avec un fusil d'assaut', assure Thales qui pointe 'un avantage opérationnel décisif dans les conflits conventionnels et asymétriques.' La lunette de visée XTRAIM est entièrement conçue et assemblée sur le site de Saint-Héand (Loire), centre d'excellence de Thales pour l'optronique du combattant débarqué.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.84%