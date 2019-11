Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : lance avec succès un 17e satellite cette année Cercle Finance • 27/11/2019 à 11:40









(CercleFinance.com) - Tahles annonce ce mercredi que le satellite de télécommunications géostationnaire, Inmarsat GX5, vient d'être lancé avec succès par Arianespace, à bord du lanceur Ariane 5, depuis le centre spatial de Kourou (Guyane française). 'Réalisé sous maitrise d'oeuvre Thales Alenia Space pour le compte d'Inmarsat, premier fournisseur mondial de services de télécommunications mobiles par satellite, Inmarsat GX5 permettra d'accroitre la capacité de service actuelle offerte par le réseau haut débit d'Inmarsat Global Xpress (GX)', explique Thales. Inmarsat GX5 est le 17e satellite de télécommunications, conçu par Thales Alenia Space, à avoir été lancé avec succès cette année.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.04%