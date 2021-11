Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : la solution TopSky - UAS utilisé à Rennes information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 15:36









(CercleFinance.com) - Thales annonce que sa solution TopSky - UAS, plateforme Cloud de gestion du trafic de drones, est désormais utilisée par les contrôleurs aériens de l'aéroport de Rennes. Cette solution est également utilisée à Lille depuis mai dernier. ' Le processus de demande de vol y gagne en efficacité, facilitant ainsi l'accès à l'espace aérien pour les opérateurs de drones ' indique le groupe. Le Groupe accompagne la Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) dans la mise en place des initiatives européennes ' U-space ' dans le but de garantir la sécurité aérienne et l'efficacité de la gestion du trafic de drones. ' Cette solution collaborative entre opérateurs de drones, services de la navigation aérienne et préfectures, simplifie le processus de demandes de vol et accélère l'accès à l'espace aérien pour les drones ' indique le groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.81%