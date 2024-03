Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : la course aux record est repartie, 1er test à 160E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Le titre Thalès aligne une 10ème séance de hausse consécutive et se hisse au-delà des 160E et la course aux record est repartie, au-delà du précédent zénith des 155E (résistance oblique long terme).

Le titre sort 'par le haut' d'un vaste canal ascendant dont la base se situe vers 135E : la règle du report d'amplitude induit un nouvel objectif à 175E.







Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.13%