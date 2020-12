Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : l'UE autorise le transfert de VSB Cercle Finance • 04/12/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé le transfert de Vitrociset Space Business (VSB), basée en Italie, à Leonardo et Thales via leur entreprise commune Telespazio. VSB fournit des services d'ingénierie, d'intégration, de gestion opérationnelle, de maintenance et de logistique de solutions de segments sol pour les systèmes spatiaux. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu des chevauchements limités entre les activités des entreprises concernées et de son impact très limité sur la structure des marchés en cause.

