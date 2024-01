Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: l'UE a sélectionné le consortium Nostradamus information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'UE a sélectionné le consortium Nostradamus pour préparer l'Europe au monde quantique.



Le consortium Nostradamus piloté par Deutsche Telekom, aux côtés de Thales et de l'AIT ((Austrian Institute of Technology) sera chargé de construire l'infrastructure d'essais de communication quantique de l'UE.



Ce contrat ouvre la voie à la mise en oeuvre d'EuroQCI - réseau de communication paneuropéen hyper-sécurisé fondé sur la technologie quantique. Les pouvoirs publics et les populations des Etats membres de l'UE bénéficieront ainsi d'une nouvelle infrastructure critique plus sécurisée.



L'objectif à terme est de développer l'infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI).



Cette infrastructure vise à renforcer la sécurité des centres de données, des réseaux de communication et des infrastructures critiques comme les hôpitaux et les centrales électriques - par fibre optique et par satellite.



Le recours aux technologies quantiques est un pilier essentiel de la stratégie de cybersécurité de l'UE dans les prochaines décennies.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.22%