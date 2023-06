Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: l'opération Hitachi affaiblit la concurrence (CMA) information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 09:44









(CercleFinance.com) - L'Autorité britannique de la concurrence a estimé jeudi que le projet d'acquisition des activités de signalisation ferroviaire de Thales par Hitachi Rail était de nature à engendrer un affaiblissement de la concurrence.



A l'issue de son enquête, la CMA (Competition and Markets Authority) a déterminé que l'opération, estimée à 1,7 milliard d'euros, était susceptible de réduire la concurrence sur le marché de la signalisation ferroviaire des grandes lignes et des trains urbains.



'Si la fusion devait avoir lieu, il existerait moins de soumissionnaires crédibles aux appels d'offres relatifs à la signalisation numérique des grandes lignes, ce qui pourrait accroître les coûts de Network Rail et avoir un impact négatif sur la numérisation du réseau ferroviaire britannique', juge-t-elle dans un communiqué.



Network Rail est le gestionnaire du réseau ferroviaire britannique.



Suite à ces conclusions, la CMA prévoit maintenant d'organiser des consultations afin d'envisager de potentielles mesures correctives qui permettraient de garantir la protection de la concurrence sur le marché.



Ces mesures pourraient aller de l'obligation pour Hitachi ou Thales de céder certaines de leurs activités au blocage pur et simple du projet de rapprochement, souligne-t-elle.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Thales perdait 1,4% dans le sillage de ces annonces, sous-performant un marché parisien qui naviguait autour de l'équilibre.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.23%