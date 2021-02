Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : l'Armée française commande 3000 jumelles nocturnes Cercle Finance • 04/02/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Thales annonce que l'Armée française vient de lui commander 3000 jumelles à vision nocturne O-NYX afin d'être déployées au sein de ses unités. Livrées en 2021, ces jumelles viendront s'ajouter aux 3 500 déjà livrées dans le cadre du programme O-NYX. Pesant moins de 350 g, les jumelles O-NYX présentent un champ de vision de 51° qui élargit l'espace observable de 70 % par rapport aux équipements classiques. Elles bénéficient par ailleurs d'une autonomie de 40 heures avec une seule charge, assure Thales.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.17%