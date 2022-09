Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: investit dans une jeune pousse canadienne information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 09:28

(CercleFinance.com) - Thales investit dans la jeune pousse canadienne AI Redefined (AIR), qui a créé une nouvelle capacité de formation à l'IA où les humains et les machines apprennent continuellement les uns des autres pour relever des défis sophistiqués en temps réel.



AIR a participé à la cohorte inaugurale du programme d'accélération de jeunes pousses AI@Centech de Thales en 2019. Elle a bénéficié de l'expertise de Thales en matière d'IA, de son réseau commercial et de ses projets, ainsi que de son cadre technologique.



Au cours des cinq dernières années, Thales a investi plus de 7 milliards d'euros dans quatre technologies numériques clés : connectivité, mégadonnées, IA et cybersécurité.



'Nous sommes impatients d'aider AIR à réaliser son plein potentiel en tant que champion de l'IA, à l'avant-garde de la collaboration homme-machine', déclare Siegfried Usal, vice-président, Innovation numérique, Thales Amérique du Nord.



' L'engagement de Thales à vendre des systèmes complexes qui intègrent l'interaction entre l'homme et l'IA, ou ce que nous avons appelé ' IA pilotable ', me rassure quant à la trajectoire future de l'IA ', ajoute G. Craig Vachon, directeur général, AIR.