Thales : intègre le catalogue Rapid IV de la NASA

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été sélectionnée par la NASA pour figurer dans son catalogue Rapid IV (Rapid Spacecraft Acquisition IV), dans la catégorie ' On-Ramp '. Cette sélection profitera à la fois à Thales Alenia Space en France et Thales Alenia Space en Italie. Les plateformes satellitaires sélectionnées par la NASA sont les lignes de produit ELiTeBUSTMet PRIMA, qui seront fabriquées respectivement sur les sites industriels cannois et romain de Thales Alenia Space. Rapid IV est un contrat-cadre multi-attributaire IDIQ (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity) qui permet au gouvernement fédéral américain d'effectuer plusieurs commandes de satellites et de services associés à des prix fixes et fermes.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.49%