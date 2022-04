Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: intègre le Campus Cyber à Paris information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 16:41

(CercleFinance.com) - Thales annonce l'arrivée de ses équipes au sein du Campus Cyber à Paris (La Défense), devenant ainsi le premier groupe à rejoindre cette structure et à mettre son expertise au service de ce nouvel écosystème.



Présenté comme ' la vitrine du savoir-faire en matière de cybersécurité ', ce Campus Cyber a été inauguré le 15 février dernier avec pour objectif de rassembler les talents dans le domaine de la cybersécurité et créer des synergies au sein de l'écosystème cyber composé d'acteurs publics et privés.



Ainsi, depuis le début du mois, une soixantaine de collaborateurs de Thales, ingénieurs, consultants et chefs de projet en cybersécurité, se sont installés au sein du Campus Cyber, dans un contexte marqué par la forte augmentation des menaces cyber, à la faveur de l'accélération de la digitalisation des sociétés opérée pendant la crise sanitaire.



' En s'associant à cette initiative, Thales apporte son expertise au sein de cette plateforme de collaboration et entend contribuer aux projets de sensibilisation et de formation aux enjeux de la cybersécurité, dont la société a tant besoin ', résume Patrice Caine, président-directeur général de Thales.