Thales: intégration réussie d'un module de service d'Orion information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a réalisé avec succès les activités liées à l'intégration finale des systèmes critiques du Module de service européen ESM 4 d'Orion.



Les activités d'intégration du quatrième Module de service européen (ESM 4) viennent en effet de s'achever avec succès sur le site de Thales Alenia Space à Turin



Thales Alenia Space est responsable des structures primaires et secondaires et des systèmes thermomécaniques des Modules de service européens (ESM) de l'Agence spatiale européenne (ESA)



Pour rappel, Orion est conçu pourtransporterdes astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.





