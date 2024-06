Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: innovations dans les solutions de communication information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Eurosatory 2024, Thales a présenté deux nouvelles stations de communication haute fréquence large bande (HF XL) destinées aux postes de commandement sur les théâtres d'opérations.



Conçues pour les conflits de haute intensité, ces stations offrent des transmissions sécurisées et économiques, adaptées aux zones mal couvertes par les satellites ou exposées au brouillage.



La technologie HF XL de Thales multiplie par dix le débit des communications tout en conservant les avantages de la HF traditionnelle, tels que la longue portée et la résilience.



Thales précise qu'un moteur cognitif permet de sélectionner automatiquement les fréquences libres, garantissant une communication 'stable et optimisée'.



Enfin, les stations de 1 kW et 400 W sont interopérables avec les radios HF XL existantes et permettent des communications sur des distances allant 'jusqu'à 10 000 km', assure la firme.







