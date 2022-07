Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: inauguration d'un centre d'excellence de soutien information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - Thales fait part de l'inauguration, à Châtellerault-La Brelandière (Vienne), de son nouveau centre d'excellence de soutien dédié à la maintenance des équipements optroniques aéroportées, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.



Formés aux métiers du soutien et de la maintenance, 70 collaborateurs travaillent, depuis début 2022, au sein d'une infrastructure de 4.000 m2 autonome et entièrement dédiée à la maintenance. Le groupe prévoit d'en recruter plus d'une cinquantaine de plus d'ici 2030.



Cette infrastructure intègre 750 m² de salles blanches et une centaine de bancs de tests de dernière génération. Deux lignes de soutien pour les équipements optroniques aéroportés embarqués sur des avions de combat y sont devenues opérationnelles.





