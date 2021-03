Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : important contrat avec l'Agence spatiale européenne Cercle Finance • 03/03/2021 à 17:04









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, joint-venture entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a signé un contrat d'un montant de 772 ME avec l'agence spatiale européenne, afin de fournir 6 satellites dans le cadre de la deuxième génération de la constellation Galileo. Les premiers satellites de cette deuxième génération seront placés en orbite d'ici la fin de l'année 2024. Grâce à 'des technologies d'avant-garde (antennes configurables numériquement, liaisons inter-satellites, systèmes propulsifs 100 % électriques)', ces satellites amélioreront la précision du système Galileo, sa robustesse face aux interférences et au brouillage ainsi que la résilience de son signal, affirme Thales. Cette deuxième génération s'appuie sur une solution plus robuste et plus fiable, protégée contre les cyberattaques pour une disponibilité de service accrue, et d'une durée de vie en service de 15 ans.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.67%