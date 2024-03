Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: homologation R-UE pour TrustNest R-Cloud information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Thales annonce que son cloud collaboratif TrustNest R-Cloud, homologué 'Diffusion Restreinte' en France depuis 2021, bénéficie désormais d'une nouvelle homologation Restreint Union Européenne (R-UE) prononcée par l'ANSSI.



'Cette nouvelle homologation reconnaît officiellement TrustNest R-Cloud comme solution autorisée pour les grands programmes européens impliquant des échanges avec la France et tous les Etats membres de l'Union européenne', explique le groupe.



Hébergée sur ce cloud, la marketplace d'applications TrustNest R-Suite, pourra offrir ses services au niveau R-UE pour faciliter la collaboration entre les entreprises de secteurs stratégiques comme celui de la défense, sur des projets intégrant des données sensibles.





