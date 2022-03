Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: hausse de 45% du dividende avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Thales annonce son intention de proposer un dividende en augmentation de 45% à 2,56 euros, à l'occasion de la publication au titre de 2021 d'un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 45% à 1,36 milliard d'euros et d'un EBIT en croissance de 32,1% à 1,65 milliard.



Le chiffre d'affaires du groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports a augmenté de 5,3% à 16,2 milliards d'euros, tandis que ses prises de commandes se sont accrues de 18% à 19,9 milliards, en données publiées comme en organique.



Pour 2022, Thales table sur une marge d'EBIT entre 10,8 et 11,1% pour un chiffre d'affaires entre 16,6 et 17,2 milliards (+2 à +6% de croissance organique). Il indique en outre relever son objectif de génération de cash-flow 2019-2023.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +5.20%