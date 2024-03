Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: hausse de 14% du RNPG ajusté en 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 08:01









(CercleFinance.com) - Thales publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en retrait de 9% à 1,02 milliard d'euros, du fait d'une charge exceptionnelle liée aux engagements de retraites au Royaume-Uni, mais un RNPG ajusté en hausse de 14% à 1,77 milliard.



Le groupe d'électronique a amélioré sa marge d'EBIT de 0,6 point à 11,6% pour un chiffre d'affaires en progression de 4,9% à 18,4 milliards d'euros (+7,9% en organique) tandis que ses prises de commandes se sont tassées de 2% à 23,1 milliards (+0,2% en organique).



Un dividende en hausse de 16% à 3,40 euros par action sera proposé au titre de 2023. Pour 2024, Thales vise une croissance organique entre +4 et +6%, soit un chiffre d'affaires entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, et une marge d'EBIT entre 11,7 et 12%.





