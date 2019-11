Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : grimpe vers 88,3E, 'bear trap' sous 87E Cercle Finance • 14/11/2019 à 11:11









(CercleFinance.com) - Thalès valide la cassure du support des 87E puis grimpe dès le surlendemain vers 88,3E: le titre matérialise un 'bear trap' qui sera définitivement confirmé par le franchissement des 88,5E avec les 91E en ligne de mire. Pour aller combler 'gap' des 94,66E du 17/10, il faudra d'autres arguments techniques et fondamentaux.

