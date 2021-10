Thales garde le cap malgré le repli de son chiffre d’affaires au troisième trimestre

(AOF) - Après un début de séance morose, Thales s’est repris et gagne désormais 1,03% à 82,16 euros sur la place de Paris. Si l’équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a accusé un léger repli de son activité lors du troisième trimestre 2021, il a néanmoins confirmé ses perspectives 2021. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 15,8 et 16,3 milliards d'euros et une marge d'Ebit comprise entre 9,8% et 10,3%, en hausse de 180 à 230 points de base par rapport à 2020.

Ces objectifs annuels se basent sur l'hypothèse d'un contexte sanitaire et économique ne connaissant pas de nouvelles perturbations majeures, et en l'absence d'une nouvelle détérioration des chaînes d'approvisionnement mondiales de semi-conducteurs.

Le consensus compilé par Thales table sur un chiffre d'affaires annuel de 16,11 milliards d'euros et une marge d'Ebit de 10,2%

S'agissant du projet de cession de l'activité Transport, Thales indique que l'ensemble des processus sociaux requis progresse comme prévu et devrait permettre la signature d'un accord définitif au premier trimestre 2022.

" Ce mouvement stratégique important va nous permettre de nous concentrer sur le développement de 3 grandes activités en croissance à long-terme et dans lesquelles Thales dispose d'un leadership mondial : l'Aérospatial, la Défense & Sécurité et l'Identité & la Sécurité numériques ", a commenté Patrice Caine, le PDG de Thales.

Ce point sur les perspectives a été réalisé à l'occasion du point d'activité du troisième trimestre 2021, durant lequel Thales n'a pas déçu.

Précisons que les données présentées pour 2020 et 2021 excluent l'activité Transport, qui est en cours de cession.

Entre juillet et septembre 2021, le chiffre d'affaires a atteint 3,6 milliards d'euros, en repli de 0,7% à données publiées et de -1,4% en organique sur un an. Thales explique ce recul essentiellement par le rebond qu'a connu l'activité au cours de l'été 2020, à la sortie de la phase de confinement. La performance du groupe est en ligne avec les attentes du consensus.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 11,2 milliards d'euros, en hausse de 5,7% en données publiées et de 6,2% en organique. Et ce, malgré des activités d'aéronautique civile et de biométrie toujours marquées par les restrictions de déplacement.

Du côté des prises de commandes, elles atteignent 2,99 milliards d'euros lors du troisième trimestre 2021, en hausse de 10% en données publiées et de 9% en organique sur un an. Le consensus compilé par Thales tablait sur 2,85 milliards d'euros.

En première approche, UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 100 euros sur le titre Thales.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.