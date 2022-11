Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : 'gap' sous 122,1E, décroche vers 115E information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - Thalès ouvre un 'gap' sous 122,1E et décroche vers 115E, effaçant tous ses gains depuis le 17 octobre.

Le titre semble bien parti pour revenir prendre appui sur le support des 110,5E du 12, 13, 14 octobre, voir des 109,6E du 23 septembre.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -6.27%