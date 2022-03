Thales: gagne encore 6%, accélération des budgets défenses information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 16:21

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 6% aujourd'hui et enregistre un gain d'environ 13% en une semaine (+55% depuis le 1er janvier). La valeur profite de plusieurs analyses favorables.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Thales et remonte son objectif de cours de 98 à 123 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 15% pour le titre du groupe français d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.



Suite à la publication des résultats 2021 de Thales, le broker met en avant 'une fin en force pour l'exercice écoulé, l'annonce de rachats d'actions pour jusqu'à 3,5%, et des perspectives de free cash-flow' qui soutiennent son conseil d'achat.



Oddo BHF réitère de son côté son opinion 'surperformance' sur Thales et relève son objectif de cours de 102 à 125 euros, basé sur une moyenne entre une SOTP 2022 (123 euros) et un DCF (127 euros) qui capture l'accélération des flux militaires.



'Alors que Thales affichait déjà l'une des croissances les plus vigoureuses parmi les acteurs majeurs de la défense, le déclenchement d'une guerre aux portes de l'Europe a fait office de détonateur avec une volonté d'accélération massive des budgets dans certains pays', note-t-il.



Suite à la publication des résultats annuels et aux différentes annonces concernant les budgets militaires, le bureau d'études a donc relevé sa séquence de BPA sur la période 2022/23/24/25 de respectivement 1,6%/3,4%/6,1%/7,4%.