Thales : franche cassure du plancher des 148,5E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Thalès enfonce nettement le support des 149,5/150E des 14 et 28 juin.

Le titre amorce son repli en direction du support des 140E du 11 mars et devrait combler le 'gap' des 138,6E du 4 mars.

Valeurs associées THALES 148,40 EUR Euronext Paris -3,92%